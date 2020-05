Giulia si è laureata nel suo salotto di casa in Biologia cellulare e molecolare

Giulia Cirigliano è una giovane ragazza che si è laureata oggi in Biologia cellulare e molecolare. Studentessa dell’Università degli Studi di Roma, che a causa dell’emergenza coronavirus non ha potuto raggiungere la sede universitaria. Giulia si è laureata nel suo salotto di casa, a Senise, in video conferenza collegandosi via Skype e circondata dall’emozione della sua famiglia che naturalmente sognava questo momento in maniera diversa.

Il ciclone coronavirus si abbatte anche sulle tesi di laurea. Con centinaia di studenti che arrivano al traguardo finale discutendo le loro tesi direttamente da casa, senza parenti che battono le mani, senza amici che stappano lo spumante per brindare. Ai tempi del coronavirus purtroppo succede anche questo. A Giulia e alla sua famiglia gli auguri della nostra redazione.

Claudio Sole