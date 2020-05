A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus si è deciso di sorvolare i cieli italiani

Le frecce tricolori quest’anno toccheranno tutte le regioni d’Italia per celebrare il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus il 2 giugno non sarà prevista la consueta parata militare ai Fori Imperiali di Roma, si è deciso quindi di far sorvolare gli aerei militari su tutti i cieli italiani come simbolo di solidarietà, vicinanza e ripresa. Oggi giovedì 28 maggio sarà la volta della Basilicata con le frecce tricolori che sorvoleranno il cielo di Potenza, con il capoluogo della regione vestito a festa per l'occasione.

Questo il programma dei sorvoli:

25 maggio: Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta

26 maggio: Genova, Firenze, Perugia e l’Aquila

27 maggio: Cagliari e Palermo

28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso

29 maggio: Loreto sopra il Santuario della Madonna di Loreto (protettrice dell’aviazione militare), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.