Nel primo pomeriggio di oggi lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Potenza

Stupore, incanto, attesa per un evento di portata eccezionale qual è il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale che in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della Festa della Repubblica, a partire dal 25 maggio e fino al 29 maggio omaggiano con i fumi tricolori le regioni italiane in segno di solidarietà, senso di appartenenza e di rinascita in seguito all’emergenza sanitaria.

Il passaggio ha interessato inizialmente Codogno, prima zona rossa e successivamente Loreto in onore della Madonna che è la protettrice degli aviatori e, il giro si concluderà il 2 giugno a Roma. Oggi è toccato a Potenza poter ammirare uno spettacolo emozionante. Diverse le persone che con lo sguardo rivolto verso l’alto hanno cercato di immortalare l’evento. Il punto esatto di sorvolo è stata la Torre Guevara e a seguire Via Pretoria, Piazza Prefettura ma visibili anche da altri punti della città. L’esposizione delle bandiere tricolori ai balconi ha contribuito ad accrescere il sentimento di patriottismo e di fratellanza che ci ha accomunato di più in questo momento di prova.

Monica Pecoraro