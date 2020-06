Per i finalisti la consegna del premio a luglio a Roma

La Basilicata si fa valere ai nastri d’argento del documentario. Nella sezione “cinema del reale”, venti cinque titoli in tutto, entra “Mother Fortress” della regista lucana Maria Luisa Forenza. Un film documentario con un tema di piena attualità: la pericolosità quotidiana delle vite di religiose in Siria che lottano per salvare innocenti dalla realtà della guerra. Nella sezione cinema-spettacolo – cultura tre dei 25 titoli selezionati dai giornalisti cinematografici si richiamano alla Basilicata. “Vado verso dove vengo” realizzato dal tricaricese Nicola Ragone che mette a confronto storie di lucani immigrati all’estero con testimonianze di chi è rimasto in Basilicata. Aliano ed i suoi calanchi, Castelmezzano e le storie dei piccoli paesi nostrani. Storie di vita, partenze e ritorni, in un’area del Paese dove a farla da padrone sono emigrazione e spopolamento.

“Lucus a Lucendo” (bosco della non luce) i registi Lancilotti e Masi, rendono omaggio alle opere di pittura di Carlo Levi con cui descrive il paesaggio conosciuto durante il suo confino in Basilicata.Il romano David Grieco firma la pellicola “Notarangelo-Ladro di Anime”, prodotto da Jumping Flea e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, dedicato al fotografo pugliese, di Sammichele di Bari, Domenico Notarangelo, scomparso nel 2016 che con i suoi scatti riuscì ad immortalare le fasi più importanti dei novecento lucano, tra lotte politiche e vita culturale. Una istantanea di pregio, rimasta nell’archivio storico fotografico, l’istantanea sul set a Matera del “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini.

Per la sezione dei canti popolari il film “Radici” di Luigi Faccini. Un documentario dedicato allo storico viaggio in Italia dei grandi etnomusicologi Alan Lomax e Diego Carpitella, che produsse oltre mille registrazioni “sul campo”, svelando l’enorme patrimonio di canzoni, stili e repertori musicali del nostro paese contadino e preindustriale. Nella sezione documentari e eventi d’arte, con il film “Mathera, l’ascolto dei sassi” di Francesco Invernizzi, la citta della cultura 2019 è riuscita a ritagliarsi una pregevole posizione. Finalisti e consegna dei premi a luglio a Roma.

Oreste Roberto Lanza