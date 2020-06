La città non perde il suo fascino e continua ad essere scelta come modello di resilienza post Covid

E’ il caso di Lamborghini Automobili che l’ha scelta per una campagna di promozione nazionale per raccontare proprio l’Italia che riparte dopo il lockdown. Da domani, nella città dei Sassi sarà presente una Lamborghini Aventador S di colore nero. Il servizio fa parte di un progetto generale aventi finalità sociali per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio e per la promozione dell’Italia in seguito all’emergenza Covid-19. I territori lucani costituiranno elementi del racconto fotografico e saranno comunicati e valorizzati attraverso i canali di comunicazione dell’Azienda Automobili Lamborghini.

Nei prossimi giorni una troupe realizzerà delle riprese audiovisive per la realizzazione di una puntata di Le Ragazze, un programma televisivo italiano di genere documentario in onda su Rai 3, condotto da Gloria Guida. E ancora un gruppo di circa 10 fotografi dell’Associazione Culturale Fotografia Paesaggistica Italiana, provenienti dalle Marche, saranno impegnati nei primi giorni del mese di luglio nella realizzazione di un progetto fotografico dal titolo Notte tra i Sassi di Matera. La città sarà protagonista con le luci suggestive dell’alba, della notte e del tramonto.