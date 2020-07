E’ il primo comune italiano a dedicare alla memoria del grande artista una propria struttura

Il comune di Viggianello, in provincia di Potenza, dedica l’anfiteatro comunale alla memoria del grande artista e compositore italiano Ennio Morricone. Primo comune in Italia, Viggianello, situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Valle del Mercure, a pochi giorni della dipartita del grande artista e compositore italiano, rende omaggio a Ennio Morricone con una iniziativa estemporanea. Autore di musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea, Ennio Morricone ha avuto una carriera composta da un'ampia gamma di generi compositivi, che hanno fatto di questo importante personaggio uno dei più grandi, prolifici e influenti compositori di tutti i tempi.Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Come giovane arrangiatore della RCA, qualche nota, ormai di storia, sottolinea come abbia , addirittura, contribuito a formare il sound degli anni sessanta italiani, confezionando brani come Sapore di sale, Il mondo, Se telefonando (pensata, si dice, in coda ad uno sportello dell’ufficio postale), e i successi di Edoardo Vianello.

La rivista Rolling Stone lo ha sempre considera il miglior artista italiano di tutti i tempi. Una comunità, quella di Viggianello che si fa portavoce per tutti i comuni d’Italia per ricordare e non dimenticare un genio della musica. “È Giusto esaltare gli esempi veri – sottolinea Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - Morricone merita di entrare nella nostra comunità per sempre. Spero che anche altri comuni italiani facciano la stessa cosa”. Primo comune italiano omaggio Ennio Morricone. Cosa vi ha spinto a questa iniziativa, oltre le indubbie qualità della persona?. “Ci ha spinto la grandezza del Maestro Morricone – continua Antonio Rizzo - simbolo indiscusso di cultura, dedizione, passione e genio. Il nostro anfiteatro è stato palcoscenico di grandi concerti musicali e manifestazioni culturali. È stato, è e sarà luogo di musica e cultura.

Abbiamo sempre provato a legare le bellezze del nostro territorio alla cultura. Ecco perché si chiamerà “anfiteatro Ennio Morricone” di Viggianello e dovrà trasferire voglia di approfondire ai nostri giovani” Una prima iniziativa importante da cui ne verranno altre. Iniziative estive, un premio prestigioso. “Certo – conclude Antonio Rizzo – la prima iniziativa è stata quella di deliberare in giunta comunale l’intitolazione al Maestro Morricone. Ora completata la procedura, stiamo pensando ad una serata musicale, ovviamente nel rispetto delle disposizioni anticovid, sulle musiche di Morricone che allieteranno cittadini e turisti. Inoltre abbiamo anche altre idee per caratterizzare sempre più il nostro anfiteatro e l’intero territorio verso la musica”.

Oreste Roberto Lanza