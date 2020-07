Nata dall’idea del Maestro, Compositore e Giornalista Francesco Rizzo

26 luglio 2010-26 luglio 2020, dieci anni fa nasceva la prima web radio sulla piattaforma Facebook, per dare voce ai tanti artisti anonimi che nulla hanno da invidiare ai più famosi cantanti. Maratea webradio international è nata dall’idea del Maestro, Compositore e Giornalista Francesco Rizzo, che dalla Perla del Tirreno tutti i giorni in diretta manda in onda sulla piattaforma Facebook le canzoni inedite di tanti giovani e non, artisti sconosciuti di tutto il mondo che vogliono far ascoltare i loro brani. E sono veramente tanti i brani inediti e bellissimi che il Maestro Francesco Rizzo fa ascoltare ai suoi web-ascoltatori, che hanno anche la possibilità di interloquire in diretta con lui attraverso i post. Maratea web radio international è dunque, un potente mezzo di comunicazione che ancora non ha esaurito la sua mission. “Siamo nati come mezzo che trasmette Musica – Canzoni e contenuti di Artisti poco conosciuti ma tutti molto bravi e meritevoli di ascolto. Da subito abbiamo trasmesso la musica che io stesso ho scritto- spiega- Francesco Rizzo - e che insieme ad altri compositori ed autori, cari amici riuscivamo a realizzare. Oggi sono in tanti che riconoscono in Maratea Web Radio un mezzo che trasmette le canzoni di tanti autori e compositori che con fatica e tanto amore realizzano un brano. Firmandoci la liberatoria noi lo trasmettiamo sul nostro sito www.marateawebradio.ite con questa finalità che vogliamo andare avanti con spirito di servizio alla Musica”. Straordinario poi è l’impegno di tanti amici che regalando a questo progetto del tempo e il talento personale, fanno di Maratea Web Radio un mezzo che grazie alla tecnologia digitale si ascolta comodamente anche su facebook e sugli smartphone.

Maratea web radio avuto un grande ruolo anche nel periodo del lockdow, non lasciando soli gli ascoltatori e dando notizie ai lucani di tutto il mondo, allietandoli con la musica ma anche con altri programmi. La passione di Francesco Rizzo e le potenzialità della sua creatura consentono di fare conoscere tanti avvenimenti che diversamente rimarrebbero sconosciuti e inascoltati. Come per l’impegno nel trasmettere la festa Patronale di San Biagio che da dieci viene trasmessa in diretta streaming per i Marateoti e ai tanti devoti di questo grande e potente Santo sparsi per il Mondo. Ma non meno importante è l’impegno profuso per valorizzare le altre Feste delle Frazioni e dei Rioni di Maratea e delle Comunità a noi vicine. Come mezzo di diffusione di Cultura,viene prodotta una trasmissione che sichiama “LA TUA POESIA” che grazie alla bravura di Susi Pagliaro che la conduce da dieci anni, porta all’attenzione di molti i Poeti di casa nostra e Poeti – Scrittori che vivono in tante parti d’Italia. “Molti di questi Poeti sono venuti nel nostro studio per l’incontro con l’Autore – continua Francesco Rizzo nel raccontare i dieci anni di trasmissioni della webradio più inedita e originale di tutte le emittenti - Non meno importante grazie al giornalista e Poeta Pietro Pancamo che vive in Lombardia erealizza per noi il “POD CAST AWAY” approfondimento di libri e poesie inedite”.

Ma non finiscono qui le straordinarie potenzialità di Maratea webradio, di seguito tutte le sue performance. Lo Sport locale e della zona a noi vicina. Calcio – Calcio a 5 – Pallavolo – Motoraduni e altri eventi sportivi. Presente nella vita Socio-Politica della Città tirrenica interessando gli ascoltatori con interviste agli Amministratori locali e Regionali. In questi dieci anni, il Maestro Francesco Rizzo e la sua Maratea webradio international ha trasmesso in diretta streaming:

INEDITA MATTINA contenitore di Musica – Canzoni e curiosità in onda tutte la mattine dal Lunedì al Venerdì.

Da Palazzo Italia a Bucarest per oltre venti giorni con servizi in audio e video dalla Città e dalle Comunità di Italiani che vivono in Romania.

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’a Maratea

LA NOVENA DI NATALE IN RADIOa cura della Comunità Sacerdotale

LA NOVENA a SAN BIAGIO a cura della Comunità Sacerdotale

NOTESTROFE DEL NATALE rassegna canora di canzoni inedita dedicate al Natale nella Città di Lauria

PAROLE SPEZZATE a cura di Padre Janvier Cappuccino che da Lagonegro ha trasmesso la rubrica in preparazione alla Liturgia della Domenica. E il VANGELO della Domenicaa cura di Don Francesco Alpino Parroco delle Parrocchie di Tortorella e Torraca (Sa)

Maratea Web Radio SPORT a cura di Francesco Fontana e Franco Iaria

SIAMO IN ONDA a cura di Vincenzo Marsicano di Moliterno

LA LETTURA DELLA PAROLA DI VITAa cura di Redi Maghenzani e Sandro Crippa che da Loppiano (Fi) ci mandano questa bella rubrica con l’esperienze di uomini e donne proveniente dai cinque Continenti.

UN ORA DI MUSICA CON… condotta in studio da Angelo Rizzo

DIAMO UN CALCIO AI PROBLEMI rubrica sportiva a cura di Vincenzo Spatuzzi

CANZONI SOTTO L’ALBEROrassegna canora, promossa dall’Associazione musicale e culturale di Maratea “Terra Mia”

RACCONTANDOCItanti gli ospiti del salotto di Romualdo Luglio. Eccezionale la partecipazione in uno dei programmi del Sabato mattina, dell’Attore e Cantante Rocco Papaleo. E tanto altro ancora che per chi ha voglia di approfondire può trovare sul nostro sito ufficialewww.marateawebradio.ite sulle pagine social di facebook e twitter. “Dieci anni di musica e tanto altro – conclude Francesco Rizzo - e domenica 26 luglio 2020 vi aspetto tutti per festeggiare questo grande e potente mezzo di comunicazione che insieme a voi voglio portare nel futuro”.