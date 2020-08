A soli 23 anni compiuti è riuscita a conseguire la laurea in medicina e chirurgia

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in tempi record con il massimo dei voti. E' questo il brillante traguardo raggiunto da Chiara Carluccio di Senise che, a soli 23 anni compiuti, è riuscita a conseguire presso l'Università di Torino la laurea con 110 e lode e tesi meritevole di pubblicazione. Un percorso di studi quello di Chiara, che si è concluso bruciando le tappe trattandosi di una laurea il cui corso è di sei anni. Ad oggi risulta tra le più giovani laureate in Medicina della Basilicata. Un risultato fuori dal comune per l’ennesimo orgoglio di una terra, il Sud, ricca di eccellenze non solo paesaggistiche, culturali e culinarie, ma soprattutto umane e che si contraddistinguono per capacità e tenacia.

Ricordiamo che, secondo una classifica stilata da Almalaurea nel 2012, gli studenti del Sud sono risultati i migliori d’Italia con una votazione media superiore rispetto al Centro e al Nord del Paese. La neo dottoressa adesso potrà finalmente godersi le meritate vacanze insieme ai suoi amici e alla sua splendida famiglia, che è felicissima per il brillante obiettivo raggiunto. Agli auguri per il risultato ottenuto e per un futuro ricco di soddisfazioni, si associa anche la nostra redazione.

Claudio Sole