A distanza di 3 anni dall’uscita di “Visionari delle due”, esce il nuovo singolo del lucano Domenico Carlomagno, in arte Dominik, “Cristallo Baccarat”. Un videoclip interamente girato in Basilicata con un brano dal gusto rinnovato. Cantautore, ma anche cantastorie della Lucania, Domenico Carlomagno, ventisette anni, nato a Marsicovetere vive a Sarconi nel cuore della Val d’Agri, dove studia e approfondisce storia e musiche dei luoghi lucani. Attratto fin piccolo dalla musica, in particolare dalla chitarra (di quella elettrica e acustica), il suo è un genere Pop con sfumature Rock, con sperimentazioni di nuove sonorità. Da tempo è attratto dal pop acustico con un’anima filo indie, per una commistione davvero originale. Ha conseguito il diploma come autore di testi presso il CET del Maestro Mogol nel 2019 e pubblicato 2 album:L'ideale (2015), Visionari delle due (2017); ha scritto per diversi interpreti importanti.

La nuova produzione è prodotta da Sonos Music, con arrangiamenti e Mastering a cura di Corrado Production, con, inoltre la collaborazione del maestro Silvio De Filippo alle chitarre. Musica e testo sono dello stesso Carlomagno che con piglio nuovo in maniera profondo racconta le sue fragilità, ma al tempo stesso palesa la sua visione di una società debole, guardando dentro ma soprattutto fuori di sé. Un lavoro diverso dagli altri lavori musicali. “È un pezzo dal taglio molto più maturo - sottolinea Domenico Carlomagno, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - e introspettivo, una sorta di percorso fatto fra la musica e il mio ego. Il sound rispetto ai vecchi album si è rinnovato ed alleggerito”. Il video, realizzato da CUBO Produzioni, interamente girato in Basilicata, e già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Oreste Roberto Lanza