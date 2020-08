Appuntamento per festeggiare i 40 anni dell’Aviosuperficie, la più vecchia d’Italia

Tappa lucana per il giro d’Italia in volo dell’associazione piloti di classe. Oltre 25 aerei hanno fatto scalo a Grumento Nova, in provincia di Potenza, per poi ripartire per la Sicilia. Una forma di turismo alto locata, organizzata dall’associazione piloti di classe (libera e spontanea aggregazione di piloti provenienti da associazioni sportive e non), dalle Alpi alla Sicilia in volo, con circa 14 tappe per promuovere l’avioturismo, le strutture, le imprese aeronautiche e fare cultura, promozione e divulgazione aeronautica. Partiti lo scorso 31 luglio l’iniziativa di "Fly to Italy" di "Piloti di Classe", si concluderà il prossimo 8 agosto a Modena.

Per la Basilicata è stata scelta la tappa di Grumento Nova per festeggiare i quarant’anni di vita della sua Avio superficie: la più vecchia e conosciuta d’Italia. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per l’appuntamento e per gli organizzatori dell’evento. “Nel terzo millennio – ha sottolineato Silvano Teodorani, presidente associazioni piloti di classe – sta cambiando il modo di fare turismo questa è una delle tante iniziative diverse dal passato”. Una promozione del turismo post covid senza assembramenti negli strati alti dell’atmosfera, quale posto migliore per trovare spazi aperti. Dall’alto verso il basso i diversi piloti hanno potuto apprezzare i campi, i tanti borghi e il mare della Lucania.

Oreste Roberto Lanza