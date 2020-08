Evento con momenti culturali e musicali condotto da Savino Zaba noto presentatore e conduttore Rai

La IX^ edizione del Premio Heraclea 2020, l'evento cult dell'estate lucana, patrocinato Regione Basilicata, dell’APT di Basilicata e della Confapi Piccole e Medie Industria, con il coinvolgimento diretto dell’ENI, si svolgerà a Scanzano Jonico, all’interno del suggestivo ed elegante scenario del Resort “DANAIDE” sabato 8 agosto prossimo. L’evento è previsto all’interno dell’anfiteatro del moderno villaggio turistico che può contenere una platea di circa 1.200 spettatori, ridotti a 750, numero facilmente gestibile e senza rischio assembramenti, rispetto alla Piazza Eraclea di Policoro, dove si sono svolte tutte le precedenti edizioni. Un cambio location che si è sposato facilmente con il gruppo Materazzo, nuovo partner della manifestazione, che, pare, abbia voluto ospitare l’evento all’interno di una delle sue strutture, meta di richiamo di molti turisti che affollano la costa.

Evento con momenti culturali e musicali, condotto da Savino Zaba, noto presentatore e conduttore Rai. Un’edizione, la nona, che nasce in tempo di covid per l’organizzazione, con un impegno notevole. “Rispetto alle edizioni passate – sottolinea Francesco Calderaro, uno degli organizzatori dell’evento culturale, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – lo sforzo è stato notevole, ma ha portato molte soddisfazioni. Un evento, quello 2020, che abbina cultura e turismo in maniera perfetta. La cultura ha bisogno del turismo e viceversa, ecco la nostra presenza in una struttura turistica di eccellenza”. L’edizione 2021 sancirà i dieci anni di questo importante appuntamento non solo culturale per il territorio. Al rendez-vous estivo lucano, diversi premi e riconoscimenti che verranno consegnati: ai giornalisti Massimo Brancati, Doriana Laraia e Isabella Romano. Un riconoscimento all’attore Nando Irene e Peppone Calabrese inviato di Linea Verde.

Un omaggio al professore Antonio Ruggiero, primario del Gemelli di Roma, Claudio Coviello, primo ballerino della Scala di Milano, lo scrittore Gabriele Scarcia, e l’imprenditore Gianfranco Montano. Ospiti dell’evento, il cabarettista lucano Dino Paradiso, i suoni mediterranei di Luca Rossi, la chitarra talentuosa di Mirko Gisonte, la voce di Roberto Scarcia e il talento pop di Massimo Brancati. Apertura della serata con un momento musicale per ricordare il maestro Ennio Morricone, con l’Opera Live Orchestra, diretta dal lucano Pasquale Menchise, accompagnato dal soprano Paola Francesca Natale. Ospite musicale di richiamo Roby Facchinetti voce e fondatore dei Pooh. Spazio all’arte e alla cultura gastronomica della regione con Cooking Show con lo chef Luigi Vizzielli e il sommelier Paola Sprovieri, Cantine Eleano, con i prestigiosi vini del Vulture. L’arte avrà un dovuto spazio con la mostra “Oltre il tempOrale” di Mary De Lorenzo con l’esposizione di altri artisti lucani, Nino Oriolo, Sabrina Pugliese e Pasquale Chiurazzi.