Una trentina di pregevoli scatti delle bellezze Avifaunistiche della diga di Senise

Fotografia e natura. Sono queste le due principali passioni di Alfonso Latocca, fotografo amatoriale, protagonista insieme all'associazione di Italia Nostra sezione del Senisese, della mostra fotografica “Paesaggi e Natura in cammino”, che viene esposta all'interno del magnifico Chiostro di San Francesco a Senise. Una rassegna iniziata il primo agosto, che ha messo in vetrina attraverso una trentina di pregevoli scatti, le bellezze Avifaunistiche della diga di Monte Cotugno di Senise.

Originario di Rapolla ma da diversi anni trapiantato a Senise con la sua splendida famiglia, Alfonso è ormai noto frequentatore della diga e dei territori circostanti per osservare ed immortalare senza disturbarle, numerose specie aviarie: Cormorani, Aironi, Garzette e Mignattai, per citarne alcune, in tutto il loro splendore. Un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio locale e soprattutto delle numerose specie Avifaunistiche che popolano l'invaso senisese, attraverso una piccola storia naturale per immagini. La mostra resterà aperta al pubblico fino a domani, lunedì 17 agosto.