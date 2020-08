Incontro promosso dall’ Issbam, il Centro studi P. Ulloa con il patrocinio del comune di Lauria

Mercoledì 19 agosto, nell’ambito della giornata di studi sulla storia del Mezzogiorno, a Lauria, centro in provincia di Potenza, si svolgerà il convegno “Il regno di Napoli e la battaglia di Velletri del 1744 - dalla Diakratesis al feudo”. Presso largo Plebiscito, alle ore 19,00, si parlerà della battaglia combattuta, quella di Velletri del 1744, nell'ambito della Guerra di successione austriaca: l'Austria aveva ceduto alla Spagna il Regno di Napoli che fu coinvolto pochi anni dopo nella guerra di successione austriaca. Un periodo complesso della storia del regno di Napoli che poi vide la vittoria delle truppe ispano-napoletane. L’appuntamento storico- culturale, promosso dall’Issbam (Istituto di studi storici per la Basilicata meridionale) e il Centro studi P. Ulloa, con il patrocinio del comune di Lauria, vedrà la presenza del massimo esperto in Italia di storia militare, il professore Virgilio Ilari, già docente presso l’università cattolica del sacro cuore nonché presidente della società italiana di storia militare, oltre che consulente per tutti gli istituti italiani di strategia militare in particolare del centro militare di studi strategici.

L’appuntamento si svolgerà in due momenti: con la presentazione del libro di Virgilio Ilari, “Velletri 1744” e, successivamente, quello del lucano Antonio Boccia, “Lauria bizantina: diakratesis e kastellion” in edicola per fine mese. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia e da Lucia Carlomagno, assessore alla cultura, i lavori verranno introdotti da Gennaro Cosentino, Presidente Centro studi Ulloa a cui farà seguito l’intervento di Virgilio Ilari, e dal lauriota, Antonio Boccia, ricercatore universitario e presidente dell'istituto di studi storici Basilicata meridionale. Le conclusioni sono state affidate a Gianni Pittella, Senatore della Repubblica. L’incontro verrà moderato da Giacomo Bloisi direttore di Ivl24.

Oreste Roberto Lanza