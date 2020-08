Paolo Montrone: "Sarà una vendemmia ottima dal punto di vista qualitativo e buona per la quantità"

Iniziata la vendemmia in Basilicata, da agosto e fino a ottobre i viticoltori lucani saranno impegnati nella raccolta delle uve. “Il 2020 si presenta come un’annata dalle ottime potenzialità. Sarà una vendemmia ottima dal punto di vita qualitativo – precisa Paolo Montrone, presidente dell’enoteca regionale lucana e cantine terre degli svevi di Venosa - e buona per la quantità”. Sulla stessa frequenza anche il presidente di Confagricoltura di Basilicata Francesco Paolo Battifarano: “in termini di raccolta l’annata prevede un dato medio - alto, ma non altissimo”.

Tempi di maturazione dei grappoli nella norma, le uve del Matera doc sono già in raccolta, mentre per quelli dell’Aglianico del Vulture e per il “terre dell’alto Val d’Agri” doc bisogna attendere i primi di ottobre. La conferma viene anche da Francesco Pisani enologo lucano, proprietario dell'azienda agricola biologica,la prima in Basilicata.Per le uve bianche, l’annata caratterizzata da temperature miti, con una crescita più veloce rispetto all’anno precedente grazie al meteo stabile e caldo in particolare nel mese di aprile, ha permesso la vendemmia per fine di agosto inizio di settembre sia per il prodotto chardonnay che per la Malvasia.

La Coldiretti regionale lucana sul suo sito, annota un aumento, per il prodotto vinicolo 2020, di un grado alcolico legato alla tropicalizzazione del clima e dalle buone pratiche agricole che vengono condotte nelle vigne.Come sempre la raccolta, per le note cantine lucane, avverrà unicamente in modo manuale, preservando il grappolo e soprattutto permettendo un’ulteriore selezione delle uve sotto l’attento controllo di agronomi lucani specializzati.