Un gemellaggio che vuole sinergicamente promuovere la cultura e la storia dei territori

Il Comune di Picerno di concerto con il Lions Club Potenza Pretoria ricorda le donne del 1799 con un graffito polistrato, un’opera d’arte di Anna Faraone e Riccardo Maniscalco della Scuola di Montemurro, dedicato ad . La scopertura avverrà sabato 22 agosto a Picerno, in Via Cavour alle ore 19:00. Interverranno i Sindaci Giovanni Lettieri e Senatro Di Leo oltre ai Lions Club Potenza Pretoria e al Presidente Rocco D’Amato. Sarà un’occasione per rafforzare i vincoli d’amicizia attraverso un gemellaggio con il Comune di Montemurro. Il gemellaggio tra i Comuni di Picerno e Montemurro vuole sinergicamente promuovere la cultura e la storia dei territori che si concretizza-prosegue Lettieri- con un graffito che è espressione di un fatto storico importante per il nostro Paese.