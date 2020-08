De Maria: si parlerà di convivenza con il covid e di riabilitazione post covid

A Latronico convegno su “La convivenza con il covid- 19 e la riabilitazione post covid”. L’incontro, che si terrà mercoledì 26 agosto presso le terme, è promosso dal comune e dall’associazione Anpas –valle del Sinni, con l’obiettivo primario di riflettere e approfondire il tema della nostra attualità, appunto l’emergenza da covid-19. Un approfondimento necessario alla luce di nuovi contagi con un numero in aumento in Italia soprattutto in Basilicata. La domanda del momento è: come le comunità lucane, Latronico in particolare dovranno organizzarsi per coordinare e gestire al meglio la ripresa dei contagi? Insomma tanti gli interrogativi che non prescindono dal quesito principale: il virus è diverso? a che punto è la sperimentazione del vaccino?



Tutti dubbi che verranno affrontati alla presenza del professore Fabrizio Pregliasco noto virologo dell’Università di Milano che da tempo sostiene che il virus circola ancora, anche sottotraccia. "Si presenta in forme lievi e probabilmente esiste una quota molto alta di asintomatici. Bisogna proseguire nel monitoraggio, soprattutto negli ambienti di lavoro a rischio”. Soddisfazione da parte del sindaco di Latronico, Fausto de Maria per questo appuntamento voluto e promosso anche dall’associazione Anpas, associazione nazionale pubbliche assistenze in terra di Basilicata. “Si parlerà della convivenza con il covid e la riabilitazione post covid – precisa Fausto De Maria, sindaco di Latronico, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – con l’obiettivo primario di dare informazione per arrivare ad una corretta prevenzione, visto anche l’arrivo dei mesi autunnali dove probabilmente avremo qualche ricaduta. L’intendimento e far capire ancora meglio alla mia comunità la pericolosità di un virus che va combattuto con attenzione e, soprattutto, rispettando le regole”. Inizio ore 10.30.

Oreste Roberto Lanza