Petruzzi: "Un monumento storico della città, ci abbiamo lavorato anni per conseguire questo risultato"

“E’ davvero una buona notizia, che la Provincia di Potenza abbia approvato il progetto di riqualificazione per Torre Guevara, ci abbiamo lavorato da anni per conseguire questo risultato. C’è entusiasmo nel nostro club e come presidente dell’anno Rotariano 2020-2021, non nascondo l’orgoglio per questo traguardo, non posso che ringraziare quanti ci hanno sostenuto, perché si vince solo quando si lavora tutti insieme”. Lo ha sottolineato Enzo Paolo Petruzzi presidente del Rotary club Torre Guevara di Potenza interpretando il sentire dei soci del club. “Non tutti sanno la storia del Rotary, a Potenza, il nostro club è il più giovane per anno di nascita e porta orgogliosamente proprio il nome Torre Guevara, che con lungimirante intuizione della presidente 2014-15 Liliana Santoro ha sostituito l’originario nome di Rotary Club Potenza Ovest.

Emblema e simbolo della storia della nostra città ed assunto ad elemento identitario di cittadinanza il Rotary club Potenza Torre Guevara si è speso in questi anni nella valorizzazione del monumento soprattutto attraverso le iniziative del FAI e dei ragazzi del Rotaract ed Interact. La piena fruibilità del monumento è stata una delle nostre battaglie ed ogni presidente del club che si è succeduto di anno in anno ha dato priorità a questo tema . Ci siamo spesi per il ritorno alla fruizione di un luogo storico per Potenza in favore della nostra comunità, in linea con lo spirito Rotariano che ci contraddistingue. Mi complimento con tutti coloro che negli anni hanno contribuito al risultato di oggi, dal Fai agli amministratori locali, che hanno continuato a lavorare al progetto di riqualificazione, tutto questo inorgoglisce e ci restituisce ancora più entusiasmo nel lavorare a servizio della comunità “.