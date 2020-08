Importante il premio alla memoria a Ninì Truncellito, ideatore de “L’Estate d’Isabella”

Il critico letterario Benedetto Croce la definì “la voce più originale e autentica della lirica cinquecentesca”. Dacia Maraini, le ha dedicato un'opera teatrale, come l'emblema della donna che, attraverso la cultura, cerca di affermare il proprio diritto alla libertà. Valsinni, centro in provincia di Matera, qualche giorno fa ne ha celebrato i suoi 500 anni dalla nascita (nasce a Favale, odierna Valsinni nel 1520) al ricorrere dei 30 anni dall’appuntamento culturale alla poetessa dedicata. Isabella Morra e Valsinni, un rapporto in chiaro scuro, forse di amore e odio ma diventato uno dei maggiori attrattore culturale non solo della Basilicata. Terzogenita di 8 figli, Isabella vive la sua intera e breve vita nel castello arroccato sulla collina, nel cupo e profondo sud della Basilicata, negli anni in cui le grandi potenze di Francia e Spagna si contendevano l’egemonia del mondo e del Regno di Napoli.

Nella contesa il barone Morra si schiera con l’esercito francese contro Carlo V e persa la guerra, preparate in tutta fretta le valigie, è costretto all’esilio. In Francia, dove giungerà con il figlio Scipione, sarà nominato regio consigliere e poeta di corte mentre il figlio diventerà segretario della Regina Caterina De Medici. Non torneranno mai più in patria.Isabella rimane nel feudo di Favale, unico conforto in tanta solitudine: la poesia. Alla poesia affida i suoi più riposti pensieri e segreti e alla poesia confida le sue ansie e i suoi tormenti: l’odio per la terra natia e l’amore profondo per il padre esule in terra straniera. “La poesia scritta da Isabella Morra – sottolinea il professore Giorgio D’Elia, critico letterario, calabrese di origine, valsinnese di adozione – dove Valsinni sembra gratificarla ricordandola, facendola diventare memoria collettiva”.

Nella serata del suo “compleanno” e dei 30 anni de “l’estate d’Isabella”, targhe ricordo all’avvocato Rinaldi proprietario del castello dei Morra, al professore Rocco Lista, sindaco di Valsinni nel 1975 e promotore, all’epoca, di un convegno per gli studi morriani. Momento importante quello della consegna del premio alla memoria a Ninì Truncellito, storico presidente della Pro Loco di Valsinni e ideatore de “L’Estate d’Isabella”. Presidente del Parco Letterario Isabella, scomparso nel 2015, Ninì Truncellito, fu personaggio di spicco della cultura morriana creando una delle manifestazioni più importanti, partecipate e longeve della Basilicata, ma soprattutto di aver tolto definitivamente dall’oblio la poetessa Morra.

Oreste Roberto Lanza