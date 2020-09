Le Terese centenarie sono accomunate dall’età e dalla resilienza

Nel paese del fagiolo Igp, Sarconi, in provincia di Potenza, vivono le Terese centenarie. Teresa Iannella e Teresa “Sisina” Mastantuono. Nel luglio scorso, a dieci giorni di distanza, hanno compiuto la brillante età di cento anni: Teresa Iannella, nata a Castelsaraceno il 25 luglio 1920 e Teresa Mastantuono, per tanti vissuta a Napoli, nata a Viggiano il 15 luglio. La Lucania terra di longevità e di centenari, ancora una volta si permette il lusso di festeggiare due donne accumunate dall’età e dalla cosiddetta resilienza. Un paese in festa per queste due concittadine,donne amiche di lungo corso con la gioia di vivere, pare, l’ingrediente per superare acciacchi e dolori della vita.

Felice l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Cesare Marte per questo simbolo di longevità. “La presenza di queste due centenarie – sottolinea Cesare Marte, sindaco di Sarconi – è un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire”. Due donne vissute in tempi difficili che non hanno mai disdegnato il lavoro e la fatica vera che oggi, ancora, Teresa Iannella, non disdegna un bicchiere di vino a colazione mentre Teresa Mastantuono continua a fare da sola le pulizie nella propria casa concedendosi il tempo per il suo limoncello.

Oreste Roberto Lanza