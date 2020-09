Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Diversi i successi della cantautrice pugliese che nel 2012 partecipò anche al Festival di Sanremo

Erica Mou il 3 settembre sarà a Muro Lucano presso l’agriturismo “La Bontà” per la seconda serata dell’Indie Music Fest giunto alla Seconda Edizione. Dalle 22:00 ascolteremo i successi di della cantautrice pugliese molto attesa. Ad aprire il concerto saranno l’artista lucano Mauro Tummolo ed Enrica La Femina. Dall’esordio con l’album E’ nel 2011 ne ha fatta di strada. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Nella vasca da bagno del tempo” vincendo il Premio della critica Premio Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV e di lì una serie di capolavori artistici.



A marzo di quest’anno è uscito il suo primo romanzo “Nel mare c’è la sete” edito da Fandango in cui demolisce la retorica stucchevole delle relazioni amorose e racconta come dietro ogni coppia perfetta possa nascondersi un doppio fondo inaspettato. La serata inizierà alle ore 20 con una cena nel pieno rispetto delle norme anti Covid. L’organizzatore Luigi Remollino non ha voluto rinunciare a questo importante appuntamento con la musica nel suo agriturismo che ha visto già la partecipazione di un altro grande artista Maldestro e vedrà ospite Maestro Pellegrini dei “The Zen Circus”il 13 settembre.