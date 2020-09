Un incontro per porre in risalto esperienze e modelli virtuosi basati sui valori sani e positivi dello sport

Giovedì 10 settembre, a Maratea, evento unico “Star-in-forma, per la valorizzazione dello sport sano”. L’appuntamento unico nel suo genere per la premiazione, da parte della città di Maratea e dell'associazione “Pegaso Ali per sognare”, per meriti sportivi, di atleti, cittadini di Maratea, che seguono la filosofia Natural e distinti in varie discipline, che vanno dal Body building ai pesi, passando per il tiro e le arti marziali. Saranno presenti all’appuntamento, presso il porto di Maratea, l’avvocato Daniele Stoppelli, Sindaco di Maratea, l’Avvocato Daniela Calderano, Presidente dell’Associazione “Pegaso, Ali per sognare”. Tra gli ospiti anche Mario Guarente, Sindaco di Potenza, l’Assessore allo Sport della città di Potenza Patrizia Guma e la giornalista Agnese Serrapica, Addetto Stampa Givova, sponsor dell’evento.

I premiati tutti campioni nazionali ed internazionali tra i quali: Mario Tocci, Giusy Sansone, Denis Battistuz, Mouhamed Soumahoro, Michel Brando, José Possidente, Biagio Schettino, Remo Dilan Ferrara, Antonio Iorio e Antonio Gazzineo. Grande emozione ma soprattutto orgoglio per l’evento da parte del presidente dell’associazione marateota “Pegaso Ali per sognare”. “Finalmente riusciamo a dare il giusto riconoscimento – sottolinea Daniela Calderano, presidente dell’associazione Pegaso Ali per sognare, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione- a tre nostri concittadini che, con grandissimi sacrifici e forza d'animo, hanno ottenuto straordinari risultati nelle proprie discipline sportive, portando alto il nome della Città di Maratea e della Lucania in Italia e nel Mondo. Un incontro per porre in risalto esperienze e modelli virtuosi basati sui valori sani e positivi dello sport e su uno stile di vita incentrato sulla salute e sul benessere”. Inizio della manifestazione ore 19,00.

Oreste Roberto Lanza