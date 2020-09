Serata conclusiva dell'Indie Music Fest in programma a Muro Lucano

Il maestro Pellegrini è l’ospite che chiuderà l’Indie Music Fest domenica 13 settembre a Muro Lucano presso l’agriturismo “La Bontà”. Un appuntamento con la musica giunto alla seconda edizione. È uno dei musicisti più influenti della musica pop/rock italiana. Artista poliedrico, chitarrista, polistrumentista, cantautore e membro del gruppo rock toscano The Zen Circus. Aprirà il concerto alle ore 20:45 Giuseppe Tramutola, un artista lucano, allievo dell'associazione Pianeta Voce, della vocal coach Dina Lopez, dal 2015 ad oggi. Sarà possibile cenare immersi nel verde e gustare le specialità culinarie preparate dalle mani sapienti dei cuochi dell’agriturismo “La Bontà”. Alle 21:30 la tanto attesa esibizione del Maestro Pellegrini.

Recentissima l’uscita di Fragile Vol. 2, un disco in cui si mette a nudo raccontando la sua vita attraverso i testi delle canzoni. Scrivere canzoni per il Maestro Pellegriniè un mezzo molto potente di autoanalisi. Quando si sale su un palco per raccontare qualcosa ci si sente davvero nudi e questo è bellissimo, aiuta a stare bene, a sentirsi accettati in qualche modo. Ogni vero artista secondo il Maestro molto probabilmente ha passato la vita a cercare un solo suono che lo rappresentasse davvero, perché ciò che la musica crea sono vibrazioni che ognuno emana e percepisce in maniera singolare.

Il primo singolo estratto da Fragile Vol. 2 è "A volte ti capisco", brano irrequieto e sofferente che descrive uno di quei momenti della vita in cui è necessario cambiare completamente rotta per salvare in qualche modo la pelle ma anche romantico. L’Indie Music Fest si chiude con un grande talento dopo aver visto la partecipazione di Maldestro ed Erica Mou che hanno incantato il pubblico presente. I concerti sono stati aperti dagli artisti lucani Mauro Tummolo e Lorena Ticchio e da una giovane artista campana Enrica La Femina. La musica ancora una volta unisce e regala emozioni grazie alla tenacia e alla determinazione dell’organizzatore Luigi Remollino che ha creato un ambiente magico nel suo agriturismo.