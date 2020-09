Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il progetto prevede anche tra le altre cose un centro sportivo polivalente

L'associazione "We love Potenza" attiverà un project financing per la realizzazione di una piscina olimpionica nel capoluogo lucano, progettata dagli architetti Carmelina Santoro e Diamante Pedersoli, quest'ultima figlia dell'attore e nuotatore Carlo Pedersoli (1929-2016), in arte Bud Spencer, a cui sarà dedicata la struttura sportiva.

Il progetto del centro sportivo polivalente "Carlo Pedersoli, Swim Club and Wellness Center" è stato presentato nel pomeriggio di ieri, a Potenza, dal presidente dell'associazione, Enzo Fierro, e dai due architetti collegati in videoconferenza, che hanno spiegato nei dettagli l'intera iniziativa con il progetto e le attività da svolgere.