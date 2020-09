Scambi di competenze tra le aree sulle iniziative realizzate nel 2020

Si terrà il 24 e il 25 di settembre, a Villa Nitti di Maratea, in provincia di Potenza, il primo meeting annuale di tutte le aree e gli uffici dell'ALSIA (agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura), per fare il punto sulle iniziative in corso nel 2020 e confrontarsi sulle "buone pratiche" realizzate. Appuntamento programmato dal direttore dell'Agenzia, Aniello Crescenzi con l’obiettivo di un confronto per dare più efficienza ed efficacia al servizio verso gli utenti: “per favorire, attraverso una forte azione di comunicazione interna scambi di competenze tutto vantaggio dell'utenza”. Per le limitazioni imposte dalle norme connesse con l'emergenza sanitaria da covid-19, all'appuntamento parteciperanno in presenza solo i dirigenti e i funzionari apicali dell'Agenzia.

Tutto il personale potrà comunque seguire i lavori in videoconferenza su piattaforma Zoom, curata dalla redazione della rivista dell'ALSIA, Agrifoglio. Due giornate intense: previsti gli interventi dei dirigenti generali dei Dipartimenti "Politiche agricole e forestali e Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca", Donato Del Corso e Maria Carmela Panetta, oltre che dell'assessore regionale alle "Politiche agricole e forestali", Francesco Fanelli. Saranno presentate da ciascuna Area le best practice dei diversi comparti, e illustrati metodi e risultati che potranno essere replicati in altri progetti. Inizio dei lavori alle 9,30.

Oreste Roberto Lanza