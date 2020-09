Send by email

Appuntamento a Potenza con lo sport paralimpico

Nell’ambito del progetto la Settimana Europea dello Sport, organizzato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con “Sport e Salute”, che si terrà dal 23 al 30 Settembre 2020, ci informa il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, Michele Saracino; che è stato inserito nel tabellone anche un appuntamento con lo sport paralimpico. Infatti, Domenica 27 Settembre 2020, a partire dalle ore 09:30 si terrà l’evento denominato “Divertiamoci con il Calcio Balilla”, organizzato dalla A.S.D. “Lo Sport e i Sensi” che avrà luogo a Potenza in Via Ancona 61, nello spazio adiacente alla sede della ASD, affiliata alla FPICB.



La disciplina del calcio balilla nella nostra Regione, anche grazie all’operato del Delegato Regionale della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla Dottore Gennaro Gatto, sta riscuotendo tanto successo portando due nostri atleti, Ersiliano Prillo e Giovanni Caprara, entrambi tesserati con la A.S.D. “PowerSport Basilicata” che ha sede a Policoro (MT), a conquistarsi il titolo di vicecampione italiano durante i Campionati Italiani che si sono svolti a Spilimbergo nel mese di Novembre 2019. Invitiamo tutti gli appassionati e non a cimentarsi in questo sport che favorisce non solo l’inclusione ma anche il recupero fisico.