Si potranno gustare pizze gourmet preparate da Zolfanello

Paolo Infantino, noto a tutti come Zolfanello, pizzaiolo pluripremiato sarà a Muro Lucano presso il ristorante/pizzeria “Il Casereccio” venerdì 2 ottobre. Una serata che avrà inizio alle ore 20:30 in cui si potranno gustare pizze gourmet preparate da Zolfanello,una vera eccellenza internazionale, insieme ai pizzaioli del Casereccio che da anni deliziano i loro clienti. Sarà Paolo De Feudis, il sosia di Adriano Celentano, ad animare la serata riproponendo i più grandi successi del molleggiato. Giuseppe Rendina, proprietario della storica pizzeria di Muro Lucano, intende dare una ventata di novità al menù classico con un impasto nuovo e con ingredienti sapientemente mescolati sotto la guida del “profeta della pizza”. Zolfanello originario di Tricarico, ha cominciato a fare il pizzaiolo a 13 anni.

La sua pizza non fa mai meno di 48 ore di maturazione così da essere morbida e digeribile, condita con prodotti di nicchia, accuratamente selezionati. Ha partecipato al campionato internazionale di pizza svoltosi a Scalea incantando tutti con la “Rafanata”, una pizza composta da rafano, provolone podolico, salsiccia fresca, pancetta di suino nero, peperoni cruschi e stracciatella, tutti prodotti lucani. Si è imposto nel campionato italiano di pizza piccante e nel campionato di pizza alla bufala a Battipaglia. Vincitore del campionato mondiale di “pizza al fungo”a Gravina e del “Pizza World Cup”, il campionato mondiale della pizza a Roma.

Non ultima l’iscrizione all’API, associazione pizzerie italiane godendo della stima di Angelo Iezzi, presidente italiano dell’Api,fondatore della prima scuola in Italia per pizzaioli e pluri-campione mondiale di pizza alla teglia. Ha poi fondato l’ Associazione Pizzaioli Lucani. Immancabile la sua partecipazione con la pizza“Matera 2019” nell’anno in cui la Città dei Sassi è stata eletta Capitale Europea della Cultura con il plauso e una lettera di ringraziamento dell’allora Sindaco De Ruggieri. Per chi vorrà inebriarsi di sapori che mantengono un richiamo profondo con una Terra unica, la Basilicata, potrà partecipare a questa serata molto attesa a Muro Lucano all’insegna della buona tavola unita a buona musica, passione e professionalità.