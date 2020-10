La pizzeria Top è “Fandango” di Salvatore Gatta che guadagna un prestigioso 16esimo posto

C’è solo una pizzeria lucana nella classifica 2020 stilata da “50 Top Pizza”. La prima guida on-line di settore giunta alla sua terza edizione, anche quest’anno ha premiato le migliori pizzerie d’Italia e del mondo. Ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, in partnership con S. Pellegrino e Acqua Panna,la cerimonia di premiazione è andata in onda in diretta streaming da Roma presentata da Federico Quaranta che ha incoronato le Migliori Pizzerie d'Italia e del Mondo 2020. A sorpresa l’exploit per le toscane: sono 6 che si aggiudicano un posto in classifica tra le migliori 50.

Dopo aver stilato la classifica italiana, regione per regione, di tutte le 343 pizzerie eccellenti, 50 Top Pizza ha annunciato le posizioni dalla 51 alla 100 (tutte classificate pari merito al 101° posto) e poi le migliori. Per la Basilicata la pizzeria Top è “Fandango” di Salvatore Gatta che guadagna un prestigioso 16esimo posto tra le “Pizzerie Top 2020” per la buona cottura e gli ottimi ingredienti, la professionalità, la ricerca delle buone materie prime. Le pizzerie lucane visitate dagli ispettori di “50 TOP PIZZA” in maniera accurata, in anonimato e pagando il conto, sono state: Basento (Potenza), Cibò (Potenza), Fandango (Potenza), Forentum (Lavello – Pz), Oi Marì (Matera), e Pizzeria Il Gazebo (Potenza).