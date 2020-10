"Un momento come questo è di notevole importanza perché apre una finestra sul nostro territorio"

Domani giovedì 8 ottobre prossimo, come noto, la carovana del “Giro d’Italia”, gara ciclistica tra le più importanti del mondo giunta alla sua 103esima edizione, attraverserà il territorio di San Severino Lucano.Il passaggio è previsto intorno alle 13.30. Il sindaco Franco Fiore, esprime soddisfazione per questo evento e ringrazia il direttore dell’Apt dott. Antonio Nicoletti, per l’impegno che ha messo nella delineazione del percorso. Il Giro d’Italia, afferma Fiore, ”in un momento come questo è di notevole importanza perché apre una finestra sul nostro territorio, non dimentichiamo che nonostante sia un giro anomalo senza pubblico e fuori stagione a causa della pandemia in corso, esso resta il Giro d’Italia cioè non una semplice corsa in bici ma un viaggio attraverso l’Italia, un sogno che coinvolge e seduce milioni di italiani.

Ripeto si tratta di un’occasione unica, una vetrina importantissima per il rilancio del nostro territorio, la notevole visibilità a livello nazionale (e non solo) che porta l’evento, naturalmente, è un valido aiuto anche e soprattutto dal punto di vista turistico”.Ma la soddisfazione a San Severino Lucano è doppia, infatti nel piccolo comune cuore del Pollino è stato previsto un traguardo volante. Si tratta di un traguardo intermedio che permette ai ciclisti che lo attraversano per primi di ottenere alcuni vantaggi. La cittadina è pronta per avere il suo spazio da protagonista nell’ambito di questo storico evento sportivo, a tal proposito sono state fissate dall’Amministrazione comunale una serie di misure a tutela dell’incolumità pubblica e della buona riuscita della manifestazione. In particolare, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e le strade comunali interessate al passaggio dalle ore 10.00 e fino alle ore 16.00. Il sindaco, al fine di onorare al meglio la gradita occasione, raccomanda alla cittadinanza la massima collaborazione e il rispetto scrupoloso delle ordinanze.