Un matrimonio di amore, un incontro tra due colombe felici, di due respiri in uno solo è sempre difficile da raccontare. Il giornalista Claudio Sole e la dottoressa Carla Salvo si sono ritrovati nella semplice Chiesa Cristo Redentore, di Montegiordano Marina, dove hanno confermato il loro profondo amore nelle mani di Padre Giuseppe Cascardi. Amici e parenti, che si sono ritrovati, non sono riusciti a trattenere l’emozione in vari momenti. Particolarmente toccante l’ingresso in Chiesa della sposa accompagnata da suo padre, che nonostante i suoi non pochi problemi di salute è riuscito ad accompagnare sua figlia all’altare nella commozione generale dei presenti.

Altro momento emozionante l’omelia con il proferire di parole semplici ma di intensità notevole del prelato, che è riuscito a far vibrare cuori e l’animo di ognuno dei presenti. L’amore che tutto unisce, tutto perdona, se alla base c’è il rispetto l’essere uno per l’altro, diventa forza vitale per approntare le intemperie della vita. L’amore paziente e gentile, non è mai geloso. L’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore. L’amore non prova soddisfazione per i peccati degli altri ma si delizia della verità. È sempre pronto a scusare, a dare fiducia, a sperare e a resistere a qualsiasi tempesta. Parole ricche di significato sostenuto dai principi essenziali come nel dirsi sempre la verità confidando debolezze, gioie e dolori.

Un atto, il matrimonio, che resta il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. Poi la bellissima festa nella Reggia dei Tessali di Ginosa marina per apprezzare l’ottima gastronomia al ritmo dei suoni della bravissima violinista Antonella Rossani che ha deliziato la platea con storiche musiche classiche. La redazione di BasilicataNotizie al completo avrebbe voluto dedicare alla coppia alcune parole che voglio qui annotare: “Cari Claudio e Carla, il matrimonio è un passo ferocemente importante e richiede sforzi e sacrifici nonché impegno, come si trattasse di un lavoro a tempo pieno. Quello di cui siamo sicuri che il Sole sarà sempre lì a scaldare i vostri cuori perché Dio ha già illuminato il vostro cammino della vostra vita insieme. Del resto chi trova una brava moglie e un bravo marito trova una fortuna e ottiene il favore del Signore”. Infiniti Auguri.

Oreste Roberto Lanza