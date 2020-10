Onorata ed emozionata per la mia partecipazione alle audizioni di "Area Sanremo"

La cantante lucana Lorena, all’anagrafe Lorena Ticchio, classe 1990, sosterrà l’audizione per Area Sanremo 2020 sabato 31 ottobre, presso il Palafiori a Sanremo. In giuria Vittorio De Scalzi, Rossana Casale, Erica Mou, G-Max e Gian Maurizio Foderaro. Lorena Ticchio nasce a Melfi già con la vocazione musicale, a 14 anni incide un disco fatto di cover e un brano inedito “Le tue mani nelle mie” scritto e composto dal maestro Altieri Alessandro. Negli anni successivi seguono esibizioni con band locali. Nel 2006 corista in una cover band di Zucchero Fornaciari “Zucchero Dipendenti”. Poi diverse partecipazioni a vari festival e concorsi canori. Nel 2008 partecipa ai provini “X Factor” è Amici”. Collabora in varie situazioni LIVE (tribute band) come corista affiancando sempre il noto cantautore lucano MAURO TUMMOLO. Lorena è la Front Girl della sua band tutta lucana capitanata dal direttore artistico/chitarrista Fabrizio Frangione del progetto playlist Italia ‘’tributeband’’ All’attivo ha dei bei lavori inediti con rispettivi video. Nel 2016 pubblica il singolo dal titolo “T’innamorerai” scritto da Massimo Tornese e Mauro Tummolo. Il 2017 esce il nuovo singolo “Dimentica” Sempre nello stesso anno esce con un featuring in una bellissima canzone dell’artista campano DIMASH ‘A spasso tra le stelle’. Nel 2018 pubblica ‘Un giorno da rifare’’ scritto da Giulio Iozzi.

Un anno un bel singolo ‘NOT THE END’’ molto dance. Il 3 luglio scorso il nuovo singolo "D'estate" scritto da Daniele Piovani in feat col rapper Olohoma. Attualmente residente nel piccolo paese di Ruvo Del Monte, in provincia di Potenza, appare nella lista dei 600 cantanti ammessi alle audizioni di Area Sanremo, per contendersi i due posti disponibili nella sezione “Nuove Proposte” del prossimo Festival di Sanremo 2021. La cantante melfitana presenterà un inedito intenso ed emozionale, come lo ha definito durante l’annuncio sulle sue pagine social, senza rivelarne al momento il titolo. Il brano è stato scritto per lei da Daniele Piovani e Massimiliano Pavan. Tanta emozione e forti emozioni per un appuntamento importante “Sono onorata ed emozionata per la partecipazione alle audizioni di "Area Sanremo" - sottolinea Lorena Ticchio, in arte solo Lorena, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - ovvero l'unico contest che porta i giovani artisti sul palco dell'Ariston.

È sicuramente un'esperienza da vivere a pieno essendo quello di Sanremo un palco ambito da tutti i cantanti italiani! Ce la metterò tutta”. Tante collaborazioni, in particolare, quella con Daniele Piovani. Che tipo di musica è la sua e quali le sue vicinanze canore nazionali. Quali cantanti a livello nazionali o internazionali sente più vicino. “Una passione nata da piccola che ho coltivato nel tempo – aggiunge Lorena Ticchio - facendo diverse esperienze e conoscendo persone che hanno dato molto rilievo alla mia carriera artistica, fino ad arrivare a conoscere il mio bravissimo autore Daniele Piovani che ha scritto per me un brano dal titolo "D'estate" uscito a luglio scorso. Adesso ci presentiamo ad "Area Sanremo" con una canzone dal sapore emozionale scritta da lui e Massimiliano Pavan, prodotta da Christian Lapolla che tocca il genere pop leggero italiano. Un modo di fare musica, il mio molto vicino alla Pausini che è sicuramente una delle mie artiste preferite fino a passare per Tiziano Ferro, Biagio Antonacci e il grande lucano Pino Mango”.

Oreste Roberto Lanza