Eva Bonitatibus: un omaggio anche al poeta Nicola Solescrisse quell’evento catastrofico del 1857

È in libreria “Racconti di Natale”il libro diEva Bonitatibus, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema. Potentina di nascita, Eva Bonitatibus e fondatrice e direttrice della rivista culturale online www.goccedautore.it, presidente del Circolo culturale Gocce d’Autore, fondatrice del laboratorio di scrittura “La Bottega dello scrittore”, nonché giornalista di lungo corso. In oltre novanta pagine, l’autrice lucana racconta il Natale con le sue tradizioni. Quattro racconti di ambientazione ottocentesca che restituiscono sacre immagini di un patrimonio antico di cui conserviamo solo deboli tracce. Un pamphlet diverso dal solito nato probabilmente con uno spirito diverso, tanto da chiedere il perché di questi racconti.

“Perché amo il Natale – risponde subito Eva Bonitatibus – raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - è il periodo più affascinante dell'anno che invita, forse più degli altri, a riflettere su tante cose. In secondo luogo amo leggere moltissimo e in questi anni di letture ho molto amato Dickens, Lagerlof, Hawthorn e i loro racconti sul Natale. Inseguo inoltre la mia passione per la storia e i 4 racconti della raccolta affondano le radici nell'800 lucano. Infine mi piace scrivere. Considero la scrittura il luogo intimo per eccellenza, lo spazio “tutto per sé” che aiuta a conoscersi e a capire meglio la realtà. Lo spirito che mi ha guidata è senza dubbio quello del piacere della scoperta e della condivisione”. Quattro racconti ambientati nell’800 rievocano figure e vicende di un passato ormai scomparso nella nostra terra di Lucania?E ‘così – sottolinea Eva Bonitatibus- racconto del piccilatiedd, il pane della tradizione natalizia potentina che tutte le famiglie, ricche e povere, avevano sulle tavole nei giorni di festa. Un pane che, al pari del panettone di Milano, godeva di un grande favore e apprezzamento. Racconto dell’avvento della luce elettrica a Potenza, nel 1895, e delle leggende che “oscuravano" le menti del popolo.

Parlo del terremoto del 16 dicembre 1857, del vescovo Pieramico che volle ugualmente celebrare il Santo Natale in un capanno costruito per ospitare la sacra liturgia. E qui faccio un omaggio al poeta Nicola Sole che scrisse una memorabile poesia su quell’evento catastrofico. L’ultimo racconto parla delle campane e dei mastri campanari che in alcuni paesi della Basilicata erano molto bravi e molto richiesti. Tradizioni di cui oggi non è rimasta che poche tracce”. Il freddo degli inverni nei borghi di montagna, i sapori della cucina popolare, il profumo delle leggende di un tempo antico, quale l'atmosfera quella che avresti voluto raccontare di più o meglio promuovere in questo tempo di covid. “L’atmosfera dei racconti letti in casa – conclude Eva Bonitatibus- tra il calore delle mura domestiche, circondati dall'affetto dei propri familiari. Oggi non è un dettaglio, molti trascorreranno il Natale in un letto di ospedale o tra le sue corsie o lontani da casa perché impossibilitati a viaggiare o ancora a prestare servizio sulle strade”. Pagine dove si possono apprezzare racconti di un tempo andato dove le celebrazioni delle festività natalizie avveniva nella semplicità e dell’essenzialità del suo significato.

Oreste Roberto Lanza