La simpatica nonnina è nata il 25 dicembre del 1912 ed ha undici nipoti

Si festeggia un'altra ultracentenaria in Basilicata. Si tratta di nonna Natalina, che spegne 108 candeline per il suo compleanno. Come riportato dal collega Claudio Buono di ondanews, la signora Natalina Adele Ferraro vive a Picerno ed è nata il 25 dicembre del 1912. Zia Natalina, come tutti la chiamano, è golosa di dolci, tanto che in questo periodo non può mancare il pandoro e il caffè con tanto zucchero e l’immancabile “goccetto” di anice.

“Fino a quando il Signore vorrà sarò qui con voi“, dice sempre alle persone a lei più vicine. È solare ed è spigliata. La simpatica nonnina alla quale vanno gli auguri della nostra redazione, è nonna di ben undici nipoti e bisnonna di dieci.