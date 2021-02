“Abbiamo sentito la necessità di chiamare a raccolta tutti, per un confronto aperto e un approfondimento”

L’iniziativa, intitolata "Abbasso i bulli". In occasione della giornata mondiale contro il bullismo, il prossimo 5 febbraio il comune di Pomarico, in provincia di Matera, promuove un dibattito sul tema, al quale prenderanno parte, in diretta streaming, esponenti dell'amministrazione, del mondo della scuola, del volontariato e delle forze dell'ordine. Al dibattito oltre al sindaco di Pomarico Francesco Mancini, e l’assessore alla Pubblica Istruzione Beatrice Difesca, interverranno Angela Armandi, responsabile della scuola secondaria di primo grado di Pomarico; la psicologa Maria Rosaria Colangelo; Nino Cutro, presidente dell’associazione “Il cielo nella stanza”; l’avvocato Giuditta Lamorte; Caterina Policaro per Scuola Polo Future Labs Basilicata; e Filippo Squicciarini, ispettore della Polizia Postale di Matera.

Temi di approfondimento bullismo e cyberbullismo: leorigini e imparare a riconoscerli, come affrontarlo, tanto a scuola dai docenti quanto a casa dai genitori. Quale ruolo, sul territorio, svolgono le istituzioni competenti per il sostegno alle vittime ma anche per la rieducazione dei bulli. “In un piccolo paese come il nostro – ha sottolineato Francesco Mancini, sindaco di Pomarico - con la diffusione tra le giovani generazioni di telefonini e l’accesso poco controllato ai social da parte di noi adulti, abbiamo sentito la necessità di chiamare a raccolta tutti, per un confronto aperto e un approfondimento”.

Pensiero condiviso anche dall’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pomarico. “Una iniziativa che abbiamo fortemente voluto- ha precisato Beatrice Difesca l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pomarico - - proprio alla luce dei recenti fatti di cronaca, e di tanti piccoli e grandi episodi su cui non si possono chiudere gli occhi. Oggi più che mai necessario che tutte le forze, genitori, scuola, istituzioni, polizia postale, esperti, in maniera univoca raccontino ai nostri ragazzi e alle ragazze come riconoscere, evitare, affrontare, combattere e difendersi da atti di bullismo e cyberbullismo”. Prevista, per le scuole di Pomarico che si tingano di blu, colore simbolo della Giornata mondiale contro il bullismo, con l’esposizione e la distribuzione di palloncini di questo colore.

Oreste Roberto Lanza