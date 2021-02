Per l'occasione verranno illuminate le logge dell'ex mercato, uno dei luoghi simbolo della cittadina sinnica

L’Amministrazione comunale di Senise ha scelto di aderire con grande spirito all'iniziativa promossa da Amnesty International Italia e nello specifico dalla sezione “Gruppo Italia 308 Amnesty International – Potenza ”per ricordare la ormai lunga prigionia del giovane egiziano PatrikZaki, detenuto ingiustamente con accuse non ancora provate in uno dei peggiori carceri del Cairo. La nostra speranza è che questo piccolo gesto possa servire anche di supporto psicologico e alleviare l'ingiusta pena che lo studioso sta scontando.

Per l’occasione si è scelto di illuminare dalle ore 18:00 alle ore 22:00 di lunedì 8 febbraio 2021 uno dei luoghi simbolo della nostra cittadina: le logge dell'ex mercato, un monumento denso di significato per la nostra comunità, simbolo di incontro di comunità provenienti da vari luoghi, posto all'ingresso del paese e ben visibile a tutti coloro che nella fascia oraria e nel giorno indicati, vedranno insolitamente illuminato di giallo un bene prezioso per la città di Senise. La voce corale che ci auguriamo si sollevi e dia un segnale forte a chi dovrà adoperarsi per la liberazione di Patrik, assume dunque il significato più alto della Libertà di espressione, di parola e di azione che deve essere garantito ad ogni cittadino di uno Stato Civile nel terzo millennio.