Una nuova sede territoriale della Croce Rossa Italiana è stata inaugurata a Picerno lo scorso 6 febbraio. Un punto di partenza importante soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia. Il Sindaco Giovanni Lettieri e tutta l’Amministrazione Comunale hanno accolto con gioia questa iniziativa offrendo collaborazione ed interazione nei progetti e nelle attività che verranno messe in campo, come del resto è stato fatto fino ad oggi. La sede è stata istituita in via X Maggio, al civico 86. Si tratta di un locale concesso dall’Amministrazione Comunale in comodato d’uso gratuito, premiando l’impegno e la dedizione mostrati da coloro che da sempre credono in questa missione.

La sede rientra nel Comitato Melandro che ha sede a Vietri di Potenza. “Le attività che la Croce Rossa svolgerà integreranno quelle svolte dalla Protezione Civile che da tempo opera a Picerno-commenta l’assessore Carmela Marino. Sono certa che ci sarà sinergia e si collaborerà per il bene della collettività. È un giorno importante per Picerno, motivo di grande soddisfazione”. Gli auguri giungono anche dal Consiglio Direttivo, dai volontari, dal Responsabile del Comitato Melandro, Gerardo Tedesco, dal Commissario Regionale della Croce Rossa Italiana di Basilicata, Ilaria Decimo. Lettieri ha tagliato il nastro augurando a tutti i volontari buon lavoro. Una luce che illumina il buio di questo difficile momento storico.