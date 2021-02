Momenti dedicati alla promozione e alla valorizzazione del territorio lucano

Basilicata protagonista a Sanremo. SanremoSol in TV: tre postazioni televisive e Basilicata protagonista con scuola e territorio. La Basilicata comincia il suo viaggio in direzione Sanremo a sole tre settimane dal Festival. SanremoSol, format diretto dal lucano, di Venosa, in provincia di Potenza, Giuseppe Grande, in onda da Sanremo proprio durante la settimana del Festival, si trasforma in un vero e proprio programma televisivo. Molte le novità in arrivo pensate da Giuseppe Grande. Intanto lo staff di SanremoSol, quasi tutto lucano, lavora senza sosta e con tanto entusiasmo. La principale novità di questa sesta edizione, dal 1 al 6 marzo, sarà la messa in onda di SanremoSol in TV sul canale nazionale numero 68 del digitale terrestre, e precisamente su Bom Channel, oltre che in streaming, sui social, e su altri media. Tre le postazioni televisive: il balcone fronte Teatro Ariston, il Grand Hotel & Des Anglais, ed uno yacht ormeggiato vicino al centro città.

Un programma televisivo fresco, dinamico, dove si alterneranno schetch, varietà, e momenti dedicati alla promozione e alla valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, e dell'enogastronomia. A raccontare la Basilicata gli studenti di diverse scuole del territorio: l’istituto “Giorgi” di Potenza, il “Flacco” di Venosa, il “Turi” di Matera, il “Sinisgalli” di Senise, e il “Pitagora” di Montalbano Jonico. Anche alcuni Comuni mostreranno le specificità dei propri borghi: riflettori puntati su Senise, Marsico Nuovo, San Chirico Raparo, Vaglio Basilicata e Venosa, dove alcuni residenti della cittadina oraziana, hanno voluto farsi portavoce della promozione territoriale occupandosene in prima persona. SanremoSol negli anni passati ha raggiunto circa 2 milioni di contatti nel corso dei 6 giorni dedicati all'evento e nelle settimane precedenti e successive allo stesso, per la 71esima edizione si pensa al raddoppio dove si potrà dire anche "La Basilicata è sempre la Basilicata".

Oreste Roberto Lanza