Torna Imma Tataranni. Le riprese della seconda serie della famosa fiction di Raiuno «Imma Tataranni - sostituto procuratore», per la regia di Francesco Amato, inizieranno dal prossimo 29 marzo fino al 5 luglio a Matera. La Giunta comunale materana, nei giorni scorsi ha autorizzato la produzione e a eseguire le riprese nei rioni sassi e in altre zone del centro storico oltre che nella periferia della città.

La seconda stagione, prodotta da Ibc Movie srl e Rai Fiction, che avrà una durata di otto puntate di circa cento minuti ciascuna, vedrà il coinvolgimento anche del territorio della Val D’Agri, tra i borghi storici di Marsicovetere, Marsico Nuovo, Viggiano e Abriola con una ambientazione privilegiata sul Monte Volturino, sui Monti della Maddalena, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Una detective al femminile nata dall’invenzione della scrittrice materana Mariolina Venezia, Imma Tataranni di mestiere fa il Sostituto Procuratore di Matera. Ha una famiglia composta dal marito Pietro e dalla figlia di tredici anni e vive il suo lavoro con ostinazione, con spirito di abnegazione e impegno. Sempre in prima linea, opera in una terra ricca di contrasti come la Basilicata, sospesa tra povertà e modernità, tra i paesaggi struggenti e le tradizioni arcaiche che la rendono uno spazio quasi sospeso nel tempo.

La seconda serie che approderà con tutta probabilità in autunno prossimo, avrà ancora una volta tema centrale quello della giustizia della lotta per la ricerca della verità. La prima stagione della serie televisiva fu composta da ben 6 episodi e fu trasmessa dal 22 settembre al 27 ottobre 2019, dove la sola ultima puntata fu vista 4,8 milioni di spettatori, raggiungendo il 22.2 per cento di share e sfiorato nel finale il 30 per cento. “Una donna stropicciata- disse di lei, in un’intervista nella prima stagione, Vanessa Scalera, l’attrice pugliese (originaria di Latiano, in provincia di Brindisi), che impersona il personaggio- una donna storta come tutti gli esseri umani. La sua figura è potentissima”.

