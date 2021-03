Send by email

Il MatiFF ha avuto l'onore di celebrarlo con il Premio Internazionale alla Fotografia “Cartier Bresson”

Oggi piangiamo la scomparsa di uno dei più grandi fotografi italiani, premiato al Matera International Film Festival 2020 con il Premio alla Fotografia “Cartier Bresson”. Il mondo della fotografia oggi è più sfocato, ci lascia Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti, straordinario fotografo di stile e talento che ha documentato la nascita della moda made in Italy. Il MatiFF ha avuto l'onore di celebrarlo nella scorsa edizione con il Premio Internazionale alla Fotografia “Cartier Bresson”. Condividiamo il suo video messaggio per ricordarlo insieme e non finire mai di omaggiarlo condividendo la sua arte.

«Un amico e un’artista dalle grandi qualità umane e professionali che rimarrà nella storia anche della città di Matera. Mi stringo al dolore della famiglia Visconti alla quale invio le mie più sentite e sincere condoglianze» così ha dichiarato Leonardo Fuina, Presidente e produttore del MatiFF, Matera International Film Festival.