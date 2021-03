"Vogliamo far sentire la nostra vicinanza alla comunità francavillese colpita duramente da questa ondata di Covid-19"

Un flash mob organizzato oggi dagli ospiti e dagli operatori della casa di riposo "Colleverde" di Francavilla sul Sinni, per rassicurare tutti, a partire dai parenti e famigliari, che nonostante l’emergenza da Coronavirus, la vita continua a scorrere tutto sommato tranquilla. Una situazione delicata quella del piccolo centro alle rive del Sinni, che ad oggi conta 99 positivi al Covid-19.

"Partecipiamo a questa iniziativa, - dicono i responsabili della struttura, con Rosa Carlomagno portavoce - per far sentire la nostra vicinanza alla comunità di Francavilla che ospita la struttura, purtroppo colpita duramente da questa ondata. Alle famiglie che ancora combattono, vogliamo far arrivare la nostra vicinanza. Sappiamo che non è semplice, ma il messaggio è che solo combattendo insieme che ne usciremo". La struttura ospita circa quaranta anziani che vengono accuditi con amore e passione da parte del personale qualificato. Purtroppo la quotidianità in una casa di riposo oggi non può che essere fortemente condizionata dal fatto che il Coronavirus è particolarmente aggressivo e pericoloso per le persone anziane e per i malati.