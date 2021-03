Troiano: “Far veicolare con la VII^ edizione del Premio del Paesaggio il concetto dell’identità”

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha segnalato, come meritevole di attenzione, il progetto “Museo della cultura Arbëreshe”, presentato dal comune di San Paolo Albanese, in provincia di Potenza, alla VII^ edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. L’annuncio per l’attenzione al progetto, tra 96 progetti presentati, è stato dato direttamente dal ministro Dario Franceschini sul canale YouTube del MiC, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio. Per la Commissione ministeriale, che ha valutato il progetto, nella sua relazione si dice: “gli sforzi per il mantenimento dell’identità e del senso di appartenenza si riflettono sulla gestione del territorio e degli spazi pubblici rendendo l’ecomuseo un dispositivo di alto valore socio culturale e un riferimento vivo per la quotidianità dei cittadini”.Il Museo è stato istituito, ai sensi dello Statuto Comunale e dell’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Consiglio Comunale di San Paolo Albanese con delibera n. 84 del 13.04.1984. Il progetto interessa una comunità etnico-linguistica di origine albanese, attualmente di poco più di 200 abitanti, e un territorio montano di appena 3000 ettari, interamente incluso nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino. Obiettivo del progetto quello di un ecomuseo per la realizzazione di attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della comunità e del territorio per a dare voce agli oggetti della cultura materiale e a difendere il paese dall’isolamento, dall’abbandono, dall’emarginazione e dal degrado.

Nelle note della commissione del ministero che ha indicato come meritevole di attenzione si legge: gli sforzi per il mantenimento dell’identità e del senso di appartenenza si riflettono sulla gestione del territorio e degli spazi pubblici rendendo l’ecomuseo un dispositivo di alto valore socio culturale e un riferimento vivo per la quotidianità dei cittadini. Qual è stato il primo sentimento provato è cosa significa di importante per la sua comunità? “Il primo sentimento – chiarisce subito Mose' Antonio Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - è stato quello dell’appartenenza. Riuscire a far veicolare, grazie al Ministero della Cultura, con la VII Edizione del Premio del Paesaggio, il concetto dell’identità. Un’identità che, in modo quasi integro, riusciamo a portare avanti di generazione in generazione dal 1535, quando i nostri avi si rifugiarono in questi luoghi, dopo l'invasione ottomana dell'Albania e della Grecia e la caduta di Corone, nel 1470. È una ricchezza che anche nell’era moderna deve farci riflettere”.

In questo tempo di pandemia, pare che il virus abbia creato una grande opportunità intorno ai borghi. Se questo è vero, il suo comune potrà avere molte possibilità. Quindi questa attenzione dovrà essere curata al meglio? come? Il progetto è un primo passo? cosa si farà dopo? “Da questa opportunità sottolinea Mose' Antonio Troiano-dobbiamo imparare a valorizzare la vita nei piccoli paesi e ad essere consapevoli delle nostre qualità. Un aspetto importante da considerare è quello di portare la Fibra anche in questi piccoli centri, in modo da restare connessi con il resto del mondo e, ad esempio, poter lavorare in remoto”. Un ottimo passo in avanti, quello del comune di San Paolo per offrire a tutti la cultura Arbrëshe, le tradizioni, gli usi e costumi, ed il rito bizantino.

Oreste Roberto Lanza