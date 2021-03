"Investimenti per oltre 25mln per raddoppiare la capacità di invaso delle dighe"

Per ricordare la giornata mondiale dell’acqua, l’Acquedotto lucano ha organizzato, presso la sala Mitidieri della propria sede, una conferenza stampa: valorizzazione della risorsa alla luce dei cambiamenti climatici. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 ed è prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21,come risultato della conferenza di Rio. Ogni anno gli Stati che siedono all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati alla promozione della risorsa acqua attraverso attività di sensibilizzazione sui rispettivi territori.

La Basilicata, territorio privilegiato dal cosiddetto oro blu, insieme con l’acquedotto lucano, ha inteso ancora una volta sensibilizzare questa importante realtà guardando al futuro rivolgendosi al mondo della scuola attraverso una iniziativa che coinvolgerà le scolaresche della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado della Regione Basilicata, affinché, attraverso semplici immagini, rappresentazioni grafiche o racconti possano esprime il significato che l’acqua ha per ciascuno di loro e le azioni che immaginano di compiere per contribuire a valorizzare la risorsa idrica ma anche a salvaguardarla e custodirla con amore e parsimonia. “Il futuro del bene più prezioso per l’umanità è nelle nostre mani e in quelle delle generazioni future – ha sottolineato Giandomenico Marchese, Amministratore Unico di Acquedotto Lucano- per questo è fondamentale che i bambini e i ragazzi siano sensibilizzati allo sviluppo sostenibile e all’importanza di porre in essere comportamenti rispettosi dell’ambiente che ci circonda. Per promuovere un uso efficiente del bene idrico è fondamentale sollecitare la fattiva collaborazione e cooperazione del gestore, dell’Egrib e delle Istituzioni per sostenere ed accrescere la resilienza del sistema idrico”. Una campagna di sensibilizzazione nelle scuole che durerà oltre un mese per costruire dei progetti che potranno essere utilizzati da Acquedotto lucano per il futuro.

“La Regione Basilicata è impegnata fattivamente – ha precisato Gianni Rosa, assessore regionale all’ambiente – sul recupero dell’acqua e sulla sua valorizzazione. In questi mesi abbiamo fatto notevoli investimenti per arrivare ad un utilizzo migliore della nostra importante risorsa cercando innanzitutto di ridurre le perdite con un uso parsimonioso ed essenziale. Tra questi investimenti c’è n’è uno di oltre 25 milioni di euro per raddoppiare la capacità di invaso delle nostre dighe. In Basilicata si possono immagazzinare un miliardo di metri cubi di acqua, al momento soltanto cinquecento milioni. Con questo investimento al momento possiamo raddoppiare queste capacità. L’acqua di acqua ne abbiamo molta ma non va sprecata”.

Oreste Roberto Lanza