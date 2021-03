In occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Luci spente nella piazza principale di San Severino Lucano, domani 26 marzo, l’amministrazione comunale, ha infatti aderito al tradizionale appuntamento con M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. “Abbiamo aderito all’iniziativa, dice il sindaco Franco Fiore, spegneremo le luci della piazza principale del paese, il luogo salotto del nostro comune per sensibilizzare anche noi sulla necessità di dare un’impronta ecologica al nostro modo di vivere. Il buio della piazza è un piccolo gesto ma che ha grande significato, e soprattutto vuole ricordare a tutti l’importanza di dare il giusto valore all’energia e di non sprecarla, anche in un’ottica di sostenibilità. Del resto salvaguardare l’ambiente è un dovere di tutti gli uomini.”

All’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale partecipano i minori del PROG-1458 SAI/SIPROIMI per Minori Stranieri Non Accompagnati, il responsabile del centro Pino Valicenti afferma: “partecipiamo con entusiasmo all’iniziativa promossa dal Comune di San Severino Lucano che ha coinvolto i minori del centro per la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.” Tutti insieme operatori e minori prenderanno parte alla giornata oltre che con la riflessione “con uno striscione che invita a salvaguardare l’ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile, per cercare un nuovo equilibrio con il nostro pianeta Terra”.