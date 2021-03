Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il sito web della Scuola da oggi si apre con un plug-in rievocativo che rimanda a una pagina dedicata dove confluiranno i lavori

In data odierna l’IC Nicola Sole dà avvio alle iniziative di celebrazione per il bicentenario della nascita del Poeta senisese. Alunni e docenti dell’Istituto, nel corso dell’anno soliano che oggi si apre, approfondiranno la figura dell’illustre concittadino sotto vari aspetti, valorizzandolo all’interno del contesto culturale ed identitario della sua/nostra Terra d’origine. Il sito web della Scuola da oggi si apre con un plug-in rievocativo che rimanda a una pagina dedicata dove confluiranno i lavori che saranno realizzati. Sulla facciata della sede centrale nella mattinata odierna è stato esposto il volto del Poeta, rielaborato da alunni e docenti.

Nei prossimi giorni sarà avviato un laboratorio teatrale giovanile, guidato dal Prof. Ulderico Pesce, sul tema de “L’Identità e la Cultura della Terra di Nicola Sole”. Uno dei fiori all’occhiello dell’Istituto, l’Orchestra Nicola Sole, riproporrà, in continuità con quanto già magistralmente fatto negli anni scorsi, “La preghiera del Poeta” di Nicola Sole, con musiche di G. Verdi. Già da alcune settimane, gli alunni sono al lavoro per realizzare brevi componimenti poetici e immagini a tema, che sono in parte già visibili sul sito web della Scuola. Nel prossimo mese di maggio, inoltre, sarà realizzato un Convegno di studi sulla figura di Nicola Sole.

Tutto quanto sopra viene elencato a titolo meramente esemplificativo; l’anno dedicato a Nicola Sole, anche grazie alle collaborazioni istituzionali e col mondo dell’associazionismo, sarà occasione di tante altre iniziative, che saranno comunicate sul sito scolastico e sulle pagine social di Istituto. La figura di Nicola Sole, spiega il dirigente Francesco D'Amato attraverso il comunicato, può e deve essere fulcro per la valorizzazione e la divulgazione della Cultura e della Storia del nostro territorio e l’Istituto Comprensivo che ne porta il nome ne sarà laboratorio preferenziale.