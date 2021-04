Le poesie dei partecipanti saranno inserite in una pubblicazione che sarà presentata durante un evento estivo

C’è tempo fino a venerdì 30 aprile 2021 per partecipare al Premio di Poesia “Elio Sinisgalli” indetto dall’Associazione di promozione turistica, sociale e culturale Pro Loco Gallicchio che ha come Presidente il prof. Vincenzo Spina. Il concorso di poesia, in forma alla edizione 2021, è aperto a tutti. Possono partecipare autori italiani e stranieri con un massimo di due componimenti poetici in lingua italiana o dialettale. I testi dovranno essere corredati di scheda di partecipazione e di una fotografia dell’autore in formato tessera.

Tutte le poesie dei partecipanti saranno inserite in una pubblicazione che sarà presentata dall’Associazione durante un evento estivo. Le poesie, come detto, devono riportare il titolo, la scheda di partecipazione, la foto, il nome completo e le indicazioni dell’autore. Tutto il materiale richiesto dal regolamento corrente dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro la fine del mese di aprile. Chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni sul regolamento e sui premi previsti dal bando di concorso le potrà reperire sul sito web dell’Associazione Prolocogallicchio.it nella sezione “Premio di Poesie” o sulla pagina social di Facebook “Elio Sinisgalli”.

Silvia Silvestri