La cerimonia si svolgerà rispettando le restrizioni imposte dal Covid-19

Il Comune di Senise e l’ANPI hanno organizzato per il 25 aprile 2021 la celebrazione della festa della Liberazione pur considerando e rispettando le restrizioni imposte dal Covid 19. La cerimonia, che si svolgerà di mattina, sarà improntata alla sobrietà e consisterà nel deporre un mazzo di fiori in Piazza Municipio in onore dei caduti per la democrazia e la libertà garantite dalla Costituzione italiana.

La speranza è che il prossimo anno la ricorrenza del 25 aprile possa essere svolta con la partecipazione di tutti, come merita per il suo alto significato, soprattutto per la finalità primaria che è quella di coinvolgere direttamente le nuove generazioni affinché non perdano memoria del sacrificio e dell’impegno dei nostri predecessori.