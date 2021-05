Insieme alla città di Orazio protagonista anche Narni per raccontare Una Gita nella Storia

Le telecamere di Linea verde a partire da oggi sino al 6 maggio si accendono a Narni e Venosa per raccontarvi "Una Gita nella Storia". Esattamente questo è quello che ci propongono Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone, unendo due cittadine così distanti geograficamente ma così vicine dal punto di vista storico: Narni, borgo incantevole in provincia di Terni, nodo strategico sin dall’epoca romana, e Venosa, in provincia di Potenza, soprannominata “Città Oraziana” proprio per aver dato i natali al poeta latino Quinto Orazio Flacco e posta lungo il tracciato dell’Appia Antica. La messa in onda della puntata è prevista domenica 13 giugno alle 12.20 su Rai1.