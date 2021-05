Due pacchetti di stickers scaricabili dall’app Lucanum che raccontano le emozioni e i viaggi per il Sud

Oggi è la festa della mamma, e per rallegrare i cuori di tutta la Basilicata ecco arrivare una novità in casa Lucanum, gli stickers dell’amato Caggiulino. Due pacchetti di stickers scaricabili dall’app Lucanum che raccontano le emozioni (10 stickers) e i viaggi per il Sud (22 stickers) del fantastico Caggiulino cartoon che è partito dalla Basilicata in compagnia delle Pro Loco Unpli Basilicata per poi scoprire la Sicilia, Sardegna e Campania. Gli stickers creati dalla PMI innovativa iInformatica sono stati realizzati dall’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara e dall’artista Gioele Gargano con l’informatico innovativo materano Michele Di Lecce con il coordinamento di Antonio Ruoto.

‘ Un ulteriore regalo per il nostro territorio, dopo l’importante riscontro degli Stickers Lucanum. Con la simpatia di Caggiulino esploratore puntiamo a rallegrare ulteriormente le chat e a valorizzare il nostro sud’ racconta Vito Santarcangelo, ideatore dell’iniziativa e amministratore della iInformatica. "Per valorizzare il territorio della Basilicata con Caggiulino’ aggiunge Rocco Franciosa, presidente dell’Unione delle Pro Loco Unpli Basilicata‘ abbiamo pensato ad un trittico enogastronomico rappresentato dal peperone crusco di Senise, dalla Lucanica di Picerno che è simbolo del nostro territorio già nel nome, ed infine il Tumact me Tulez, simbolo della gastronomia di Barile e della cultura arbëreshe presente nella storia del mezzogiorno‘.

Un racconto allegro quale migliore augurio per la ripresa della voglia di viaggiare con l’arrivo della nuova stagione estiva. Gli stickers di Caggiulino vi aspettano per il download gratuitamente nell’app Lucanum!

Link all’app Lucanum https://app.lucanum.it