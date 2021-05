Fausto De Maria: “Importante appuntamento per conoscere il nostro territorio”

Il Fai di primavera anche per il comune di Latronico. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio torneranno le Giornate Fai di Primavera organizzate dal Gruppo Fai del Lagonegrese – Pollino. Per l’occasione il luogo prescelto saranno le cascate termali, situate a Latronico, in località Calda, ai piedi del Monte Alpi. Inserite nel parco termale sono circondate da un panorama di flora selvaggia contenente oltre 200 tipologie di arbusti e rappresentano una vera e propria oasi di benessere, con una vasta estensione. Per le cascate termali il programma prevede turni di 60 minuti con gruppi composti da massimo 10 persone in cui i visitatori dovranno provare a guardare con occhi nuovi per conoscere così l’immenso patrimonio verde del nostro paese.

Le pagine di storia di questo luogo raccontano come i benefici terapeutici delle acque sono note sin dalla preistoria. Da alcune ricerche archeologiche svolte agli inizi del 1900 presso le grotte di Calda, è emerso l'importanza geologica delle sue formazioni stalattitiche presenti in prossimità delle sorgenti e gli STIPI votive legati al culto delle acque salutari, ritenuti depositi sacri dagli studiosi. La prima testimonianza scritta circa l'uso e la salubrità delle acque, risale al 1732, quando il Dottor La Cava Michele le menzionò affermando: “sono ancora in questo territorio nel luogo chiamato calda varie acque minerali, che i paesani a guarire vari mali credono buone”. Solo cent'anni dopo, precisamente nel 1842, le acque vennero analizzate dal chimico Grocco. Soddisfazione per l’appuntamento viene manifestata dal sindaco Fausto De Maria: “Ancora un appuntamento importante per il nostro territorio per conoscerlo e farlo conoscere nelle sue peculiarità di qualità ed eccellenza”. Per visitare la via dell’acqua e le cascate termali le prenotazioni sono previste fino alle ore 15 di venerdì 14 maggio.

Oreste Roberto Lanza