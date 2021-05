Al video-incontro, presente Antonio Nicoletti e Carmine Cicala Presidente del Consiglio regionale

Venerdì 14 maggio, alle ore 18, primo video incontro tematico, promosso da i Lucani di Roma e gli amici della Basilicata e Lombardia, d’intesa con i colleghi delle altre Associazioni di Lucani in Italia, che potrà essere seguito attraverso la diretta Facebook sulla pagina Associazione. Diffondere informazioni finalizzate a migliorare l’immagine e favorire il Visit Basilicata, pubblicizzare eventi, prodotti ed imprese ed incentivare il compra lucano. L’obiettivo delle associazioni di lucani nel mondo, circa 140, in aderenza alla lettera ed allo spirito dei loro statuti, far conoscere “La Basilicata che non ti aspetti”. Un territorio problemi di sempre ma anche con riconoscimenti esterni (assegnazione di 5 bandiere blu nel 2021), nuove attività e profili imprenditoriali inattesi. Una grande biodiversità e larghissimi spazi poco antropizzati ricchi di specie vegetali assai richieste nella gastronomia, nella cosmetica e in medicina e questo spinge alcuni giovani imprenditori a praticare un’agricoltura che richiede nuove conoscenze sia per la produzione che per la commercializzazione in un mercato sempre più interessato a prodotti di nuovo tipo. Hanno già cominciato a farsi conoscere in tutto il mondo imprenditori che coltivano il pistacchio, il tartufo, lo zafferano.

Per questo le Associazioni hanno deciso di organizzare incontri congiunti con i vari operatori lucani al fine di conoscere meglio la realtà locale che, anche nella piccola Basilicata, è articolata e complessa. All’incontro, presente Antonio Nicoletti, direttore generale dell’Apt Basilicata, si parlerà anche di novità dal mondo dell’agricoltura lucana con Donatello Chiarito (zafferano), Giuseppe Malacarne (pistacchio), Michele Viggiani (tartufi) e con lo chef Antonio Di Stasi, Presidente dell’Associazione Amici della Basilicata di Asti, che esprimerà le sue esperienze sull’uso dei prodotti lucani nella gastronomia di una delle regioni più sofisticate d’Italia. Al video incontro interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala e Pierluigi Maulella Barrese, direttore Struttura di coordinamento informazione comunicazione ed eventi del Consiglio regionale della Basilicata. Le conclusioni sono state affidate ai presidenti delle Associazioni organizzatrici Filippo Martino e Tommaso Ruggeri.

Oreste Roberto Lanza