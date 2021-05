In memoria dell’anniversario della Strage di Capaci dove morirono Falcone con la moglie e la sua scorta

Un lenzuolo bianco è stato esposto sui balconi del Palazzo Comunale e nei balconi dei cittadini, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, data dell’anniversario della Strage di Capaci. Alle 17.57 ora della deflagrazione, il Paese si è fermato nel ricordo di ventinove anni fa quando Cosa Nostra trucidava con una carica di 1000 Kg di tritolo Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, Vito Schifano, Rocco Dicino e Antonio Montinaro. “E’ stato un momento toccante e nello stesso tempo profondo osservare, come, in modo garbato e silenzioso con cui le famiglie hanno esposto nelle finestre e nei balconi delle proprie abitazioni un lenzuolo bianco in ricordo delle vittime, frattanto in Piazza Santa Lucia e nel balcone della Sede Comunale venivano divulgate le parole del Giudice Giovanni Falcone. Sono molto Soddisfatto,della collaborazione e della sensibilità rispetto a questa problematica, dalla Comunità Castelluccese.

Ringrazio la cittadinanza tutta, di aver dato una risposta significativa nel ricordare le pagine più buie che hanno segnato la storia del Paese, ma che allo stesso tempo,fa si che la Società Civile, inizi ad alzare la testa e a ribellarsi nei confronti delle Nuove Mafie, che non usano più l’intimidazione e la violenza, che diventate più sofisticate, si presentano con il doppiopetto, ma non per questo meno pericolosa, per l’effetto che può avere sull’economia del nostro Paese, la nostra amata Italia. Le mafie non sono più un problema meridionale, ma oggi si sono spostate al settentrione dove l’economia è molto più fiorente. Il 23 Maggio da anni è diventata la data simbolo della Legalità e la lotta alla Mafia, del “NO” al malaffare. Ogni anno L’Amministrazione Comunale organizzerà manifestazioni per non dimenticare”. Questo è quanto dichiara il Sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero.